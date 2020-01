Alimentazione: le diete nel mondo sempre più convergenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Le diete stanno cambiando in tutto il mondo e, per alcuni versi, stanno convergendo. Ma se i modelli internazionali di approvvigionamento alimentare supportano oggi diete più sane in alcune parti del mondo, causano sottopeso e obesità altrove. E tutto ciò sta avendo effetti importanti anche sulla sostenibilità ambientale, con conseguenze potenzialmente preoccupanti. E’ quanto notano James Bentham, docente di statistica presso la School of Mathematics, Statistics and Actuarial Science del Kent, Majid Ezzati della School of Public Health dell’Imperial College di Londra, e altri colleghi britannici e internazionali autori di una ricerca pubblicata su ‘Nature Food’. Gli studiosi hanno analizzato i dati sulla fornitura di cibo in 171 Paesi dagli anni ’60 del secolo scorso al 2010, scoprendo che la Corea del Sud, la Cina e Taiwan hanno subito i maggiori ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

_solo_ros_ : @SforzaFogliani @ciapalchelghe Verranno impiegati per il controllo delle mense scolastiche. Per lo studio di diete… - JimmyGOrsucci : @La7tv @AndreettaMax Sono vergognosi sia coloro che propinano queste cavolate, sia i sempliciotti creduloni che si… - FondazioneMolo : #Neuroscienze L’#organo più complesso rappresenta appena il 2 per cento del peso totale eppure, a pieno regime, con… -