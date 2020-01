Leonardo di Caprio di nuovo in prima linea per salvare la Natura. (Di lunedì 13 gennaio 2020) Leonardo di Caprio è sempre stato uno di quei VIP che più di tutti, si è messo in prima linea per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, nonché uno dei maggiori oppositori a determinate politiche volte allo sfruttamento del pianeta. Di Caprio infatti ha deciso di donare 3 milioni di dollari all’associazione Australian Wildfire Fund, per cercare di arginare i disastrosi incendi che stanno radendo al suolo l’Australia. L’attore ha dichiarato sul suo profilo Instagram che questi soldi saranno utilizzati per: “assistere gli sforzi critici antincendio nel nuovo Galles del Sud, aiutare le comunità locali più colpite dai roghi, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici” Tra le altre celebrità che hanno dato parte del loro patrimonio per l’Australia possiamo trovare ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

