Incidenti sul lavoro: 997 morti nel 2019. Vittime anche a Paderno, Uboldo e Arese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono 997 le Vittime di Incidenti sul lavoro nei primi 11 mesi del 2019. Lo rende noto l?Inail, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro. anche i nostri Comuni hanno le loro croci di chi ha perso la vita mentre lavorava nell’anno appena concluso. Tra gennaio e novembre del 2019 le morti hanno sfiorato soglia 1.000, ossia 49 in meno rispetto alle 1.046 dei primi 11 mesi del 2018. Invece sono 590mila le denunce di infortunio presentate all’Inail. La flessione, sottolinea l’istituto nazionale, “non è da ritenere però rassicurante”, in quanto legata soprattutto agli “Incidenti plurimi”, quelli che causano la morte di almeno due lavoratori e che per loro natura ed entità possono influenzare l’andamento del fenomeno. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

