Il Barcellona sceglie Setien. Milan meno ‘spagnolo’: via Reina, a breve pure Suso. Il punto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono le ore della Spagna, almeno sul fronte calciomercato. Il terremoto interno al Barcellona porta Quique Setien, ex tecnico del Betis, sulla panchina blaugrana dopo cinque ore di vertice in cui, non senza attriti tra gli stessi soci, è stato defenestrato Ernesto Valverde. L’allenatore è stato silurato dopo aver vinto due campionati, ma anche abbandonato (e in malo modo) le ultime due edizioni di Champions contro Roma e Liverpool. Il Barcellona non esonerava un allenatore a metà stagione dalla bellezza di 17 anni. Visualizza questo post su Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f44b.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

