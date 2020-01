Cosenza, accoltellato al collo da cliente sul suo taxi: Antonio muore una settimana dopo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Antonio Dodaro, tassista calabrese di 53 anni, accoltellato da un cliente sul suo taxi circa una settima fa a Cosenza. In ospedale, dopo le cure e i punti di sutura, lo avevano dimesso rimandandolo a casa per la convalescenza. Poi l’improvviso decesso. Leggi la notizia su fanpage

