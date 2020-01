Roma, Fonseca: «Tristi per infortunio di Zaniolo, regalato 2 gol alla Juve» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate dallo Stadio Olimpico da Paulo Fonseca dopo il fischio finale di Roma Juventus Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il KO contro la Juventus. L’allenatore ha inoltre confermato le indiscrezioni riguardanti le condizioni di Zaniolo, uscito per infortunio. «Confermiamo la rottura del crociato per Zaniolo. E’ un gran problema. Ora deve pensare a recuperare velocemente. Siamo Tristi per lui ma domani è un altro giorno. Leggerezze difensive? Giochiamo contro una squadra come la Juventus, in 8′ abbiamo regalato due gol. Dopo la squadra ha fatto una buona gara. Abbiamo fatto un secondo tempo forte pressando la Juve. Ma è difficile rimontare due gol alla Juve…». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

