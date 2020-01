Perché con il referendum sul taglio dei parlamentari il voto è più vicino (Di sabato 11 gennaio 2020) Con il referendum sul taglio dei parlamentari il voto è più vicino. Ora che ci sono le firme, se si andasse al voto anticipato verrebbe rinviata la consultazione e si andrebbe alle urne per eleggere un Parlamento con l’attuale plenum di 945 onorevoli, contro i 600 previsti dalla riforma. Quindi per alcuni sarebbe più facile puntare sul voto avendo più chances di essere rieletti. Per questo, spiega oggi Il Messaggero, le urne sono più vicine nella situazione attuale. Ma la situazione potrebbe precipitare davvero solo in caso di sconfitta del Partito Democratico alle elezioni in Emilia-Romagna, visto che a quel punto persino la leadership di Zingaretti, che oggi ha annunciato lo scioglimento del partito dopo il voto, potrebbe essere a rischio. Poi c’è la legge elettorale: avere stretto un accordo di fatto spiana la strada alle elezioni, in quanto è stato già individuato lo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

matteosalvinimi : ORGOGLIOSO di aver difeso il mio Paese: lo rifarei e lo rifarò mille volte, perché al governo, con il voto degli It… - civati : Con le nostre istituzioni, a ogni livello, perché facciano tutto ciò che è necessario affinché #SilviaRomano sia libera. Finalmente. - DarioNardella : Tra il 1943 e il 1944, più di 300 ebrei furono deportati da Firenze. Ne tornarono solo 17. Ora, proprio nei luoghi… -