Oroscopo domani Paolo Fox, 12 gennaio: le previsioni dello zodiaco (Di sabato 11 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 12 gennaio: previsioni della domenica ARIETE: buona giornata con Luna attiva. Potranno ripartire alla grande. Alcuni sono insofferenti per via di un lavoro che è cambiato da poco. TORO: non sarà una giornata che li troverà al massimo della forma. Le mediazioni professionali saranno possibili. In amore andrà meglio tra domani e venerdì. GEMELLI: dovranno fare le cose con più calma. Le soluzioni sentimentali sono dietro l’angolo. Potranno prendersi una bella rivincita in campo professionale. CANCRO: ci sono delle situazioni sentimentali da chiarire. Crea un po’ di problemi la sfera professionale. Nel pomeriggio potrebbero recuperare un po’ di energia, fa sapere l’Oroscopo di domani di Paolo Fox. Paolo Fox, Oroscopo del 12 gennaio: le previsioni di domani LEONE: potranno pensare a una grande rivoluzione sentimentale. ... Leggi la notizia su lanostratv

