Meghan fa un accordo con la Disney: registrerà la sua voce in cambio della protezione di elefanti (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo il recente divorzio dalla Casa Reale Meghan Markle continua a far parlare di sé. Ha firmato un accordo con la Disney per registrare una voce fuori campo, in cambio di una donazione da parte del colosso statunitense a favore di un’organizzazione ambientalista che protegge elefanti, Elephants without Borders. Lo riferisce il Times che non fornisce ulteriori dettagli sul progetto.L'articolo Meghan fa un accordo con la Disney: registrerà la sua voce in cambio della protezione di elefanti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

