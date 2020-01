LIVE Dakar 2020, 10 gennaio in DIRETTA: prosegue la sfida tra Sainz e Al-Attiyah, Fernando Alonso per il successo di tappa (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni di Alonso – Classifica camion, quad e SSV – La cronaca della 5a tappa delle moto – La classifica delle moto – La cronaca della 5a tappa delle auto – La classifica delle auto – La cronaca della 5a tappa di camion, quad e SSV Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa dalla Dakar 2020, il rally raid più famoso del mondo. La frazione odierna sarà la Ha’il – Riyadh di 833 chilometri complessivi, dei quali 477 saranno di prove speciali e 353 di trasferimento. In poche parole: si inizia a fare sul serio sul palcoscenico dell’Arabia Saudita, prima che domani i piloti potranno godersi il primo, ed unico, giorno di riposo di questa corsa così massacrante. Il percorso, come detto, prenderà il via da Hà’Il e si spingerà verso sud-ovest passando per la zona di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 9 gennaio: Alonso 7° nella quinta tappa della Dakar Russia e Australia in semifinale nell’ATP Cu… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 9 gennaio: Alonso 7° nella quinta tappa della Dakar nuova Ferrari sviluppata sulle Pirelli 2019?… - infoitsport : LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso lotta per la top20: “Ultimi 150 km infernali” -