Libia, il governo Serraj dice sì al cessate il fuoco chiesto da Erdogan e Putin (Di giovedì 9 gennaio 2020) Libia, governo Serraj dice sì al cessate il fuoco chiesto da Erdogan e Putin Dalla Libia arrivano le prime risposte alla richiesta di cessate il fuoco di ieri, da parte di Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan: il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Serraj ha detto sì alla fine delle ostilità fissata per la mezzanotte di domenica 12 gennaio. Il Consiglio presidenziale del governo, in una nota, ha affermato di accogliere “con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra, in conformità con l’Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dalle Nazioni Unite”. Dopo il sì al cessate il fuoco in Libia da parte del governo riconosciuto dall’Onu, si attende adesso una risposta dall’altra forza in campo, in particolare dal generale Khalifa Haftar, autore nei giorni ... Leggi la notizia su tpi

