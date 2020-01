Lavori nella stazione di Piazza Amedeo, weekend di stop per la Linea 2 della Metro (Di giovedì 9 gennaio 2020) A causa di Lavori nella stazione di Piazza Amedeo della Linea 2 della Metropolitana di Napoli, sabato 11 e domenica 12 gennaio non circoleranno treni fra Campi Flegrei e San Giovanni Barra. Linea 2 | Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzera’, nel prossimo fine settimana, interventi preparatori per demolizione e rinnovo della seconda passerella … L'articolo Lavori nella stazione di Piazza Amedeo, weekend di stop per la Linea 2 della Metro proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

