Papa Francesco, ci risiamo! Strattonato da una suora ma stavolta ha reagito così (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tutti ci ricordiamo quanto successo il 31 dicembre scorso in piazza San Pietro tra Papa Bergoglio e una fedele asiatica, intenta a richiamare in tutti i modi le sue attenzioni. Forse per una gioia incontenibile, magari per la paura di perdere l’occasione della vita – così da ricordare al Papa cosa sta accadendo in Cina – la donna lo ha attirato a sé strattonandolo, provocando così in lui una reazione di rabbia con tanto di ormai storico ‘schiaffeggiamento’ sulla sua mano. La stizza sul volto di Papa Francesco e quel suo gesto hanno scatenato un malcontento diffuso e, come era facile attendersi, le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del mondo: https://www.cronacasocial.com/wp-content/uploads/2020/01/videoplayback.mp4 Il giorno dopo il Santo Padre ha aperto l’Angelus chiedendo pubblicamente scusa per aver perso la pazienza catturando ... Leggi la notizia su cronacasocial

francescacheeks : Una bella notizia per la comunità di Sant’Egidio e per i senza tetto. E soprattutto un bellissimo gesto da parte di… - vaticannews_it : #8gennaio Lo sguardo d’amore di #PapaFrancesco e della Chiesa per l’uomo e il bene comune - Vatican News - vaticannews_it : #8gennaio #PapaFrancesco all'#udienzagenerale ricorda che, quando un cristiano fa esperienza di salvezza, non la tr… -