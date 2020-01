Modena, investito mentre andava a scuola | Muore ragazzo di 17 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da una automobile. Si stava recando a scuola con la sua bicicletta. L’incidente è avvenuto a Modena, tra via Morane e via Brescia E’morto in ospedale il ragazzo di 17 anni che, questa mattina a Modena, è stato investito da un’automobile. Il giovane, tra … L'articolo Modena, investito mentre andava a scuola Muore ragazzo di 17 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

