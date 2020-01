LIVE Brindisi-Digione 0-0, Champions League basket 2020 in DIRETTA: si parte al PalaPentassuglia! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 Squadre che si stanno riscaldando. 20.26 I match delle Final Eight vedranno protagoniste Milano-Cremona, Bologna-Venezia e Brescia-Fortitudo: chi vincerà a febbraio la Coppa Italia? 20.23 La sfida odierna è pronta ad iniziare: Brindisi riuscirà a portare a casa una vittoria fondamentale? 20.21 I pugliesi sono settimi in classifica in Serie A sin qui: nell’ultima sfida di campionato, hanno perso 93-89 contro Brescia. Sassari invece è secondo a -2 da Bologna. 20.18 Brindisi sfiderà Sassari nelle Final Eight: il prossimo 14 febbraio, l’Happy Casa si giocherà le proprie chance a Pesaro contro la Dinamo. 20.16 La squadra della capitale della regione francese della Borgogna è al terzo posto dietro Lione e Monaco, con 14 vittorie e 3 sconfitte, nel campionato francese. 20.14 I francesi hanno perso a novembre contro Zaragoza e ... Leggi la notizia su oasport

veneziaunica : Si alza il sipario, Pronti per il Concerto di Capodanno del @teatrolafenice??? Uniamoci al lungo live… - IlBeneVincera : RT @IlBeneVincera: Apertura del Processo di Canonizzazione di Antonietta Guadalupi - LA DIRETTA STREAMING #live #online #streaming https://… - IlBeneVincera : Brindisi News 24: DIRETTA ON LINE - LIVE- Apertura del Processo di ... -