Iran: "Se attaccati, missili su Tel Aviv e Dubai" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo il lancio di missili su due basi americane in Iraq, arriva la minaccia delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane: "Se gli americani ci attaccheranno, missili su Tel Aviv e su Dubai". I venti di guerra soffiano ormai con forza in Medio Oriente. Questa notte almeno 35 missili hanno centrato due basi americane in Iraq: al momento …

