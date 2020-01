Don Matteo 12, anticipazioni 9 gennaio: qualcuno spara al prete (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Don Matteo torna su Rai 1 giovedì 12 gennaio 2020 con l’attesa dodicesima stagione. Terence Hill sarà di nuovo protagonista nel ruolo dell’amato prete in bicicletta. Le vicende personali dei personaggi si intrecceranno con le indagini poliziesche dei nuovi misteriosi casi da risolvere. La prima puntata vedrà il Don nei guai, in quanto un misterioso aggressore lo ferirà in modo grave. anticipazioni prima puntata di Don Matteo 12 Cosa succederà nei primi episodi della dodicesima stagione della fiction Rai in programma giovedì 9 gennaio 2020? Un nuovo caso poliziesco metterà in allarme gli abitanti del paesino. Andrea, figlio di un famoso medico di Spoleto, scomparirà nel nulla. Dai primi indizi, si capirà subito che si tratta di un rapimento. Nel frattempo, Marco e Anna saranno finalmente vicini al sogno di sposarsi. Don Matteo si metterà d’impegno con la polizia per ... Leggi la notizia su kontrokultura

