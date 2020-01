Calciomercato Napoli – Gaetano in uscita, se arrivano Demme e Lobtoka (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato – In uscita c’è Gaetano, se arrivano Demme e Lobtoka. arrivano conferme da Niccolò Ceccarini Calciomercato – Ore frenetiche per il mercato del Napoli. Gli azzurri sono ad un passo dal prendere Diego Demme, centrocampista del Lipsia. arrivano ulteriori conferme da Niccolò Ceccarini che, con un messaggio su Twitter, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro: “Il Napoli ha preso Demme per 12 milioni, sta spingendo su Lobotka e se arriva anche il secondo centrocampista può uscire Gaetano” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. I ... Leggi la notizia su forzazzurri

