Harry e Meghan Markle sono tornati (come sempre lontano dal protocollo) (Di martedì 7 gennaio 2020) Vacanze finite anche per Meghan Markle e Harry. Dopo le sei settimane di pausa dai doveri reali e dopo il Natale trascorso lontano dal resto della royal family, i Sussex sono tornati a Londra. E, come annunciato, eccoli alle prese con i primi impegni reali del 2020. Il principe e l'ex attrice hanno fatto visita alla Canada House per ringraziare l'Alto Commissario del Canada a Londra, Janice Charette, e i suoi collaboratori per «la calorosa ospitalità e il sostegno che hanno ricevuto durante il loro recente soggiorno in Canada». Sì, perché Harry, ... Leggi la notizia su vanityfair

