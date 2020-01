Conto deposito o libretto postale 2020: come investire e tassi interesse (Di lunedì 6 gennaio 2020) Conto deposito o libretto postale 2020: come investire e tassi interesse In cosa conviene di più investire: in un Conto deposito o in un libretto postale? Ecco quale delle due opzioni offre un rendimento maggiore attualmente. Conto deposito: le differenze con il libretto postale La differenza più importante tra un Conto corrente e un libretto postale è che, in generale, il primo è più costoso del secondo. Infatti, tutti i tipi di Conto corrente hanno dei costi di gestione – eventualmente sono previste anche delle commissioni sulle operazioni – che possono essere più o meno consistenti a seconda degli istituti di credito mentre il libretto postale è del tutto gratuito. Detto ciò, a meno che non si resti sotto una determinata soglia di giacenza, su entrambi i prodotti bisogna pagare un’imposta di bollo pari a 34,20 euro per i privati e a 100 euro per le aziende. ... Leggi la notizia su termometropolitico

