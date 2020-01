L’Iran valuta l’uscita dall’accordo sul nucleare. L’Iraq denuncia all’Onu gli attacchi Usa (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Iran valuta l’uscita dall’accordo sul nucleare e sfida il resto del mondo: “Trump va condannato per evitare altri atti odiosi simili”. TEHERAN – L’Iran valuta l’uscita dall’accorso sul nucleare. Secondo quanto precisato da Bloomberg, Teheran nelle prossime ore potrebbe decidere di avviare una nuova fase per abbandonare questa intesa. La decisione era nell’aria ormai da diverso tempo ma è stata accelerata dopo la mossa di Donald Trump di uccidere il generale Soleimani. Un attacco terroristico – fanno sapere dal governo iraniano – che deve essere condannato da tutto il mondo per evitare che in futuro “si ripetano atti odiosi e senza precedenti come la morte del generale“. Alta tensione tra Iran e Usa E’ alta la tensione tra Iran e Usa. Donald Trump si è detto pronto ad attaccare 52 ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : L’Iran valuta l’uscita dall’accordo sul nucleare. L’Iraq denuncia all’Onu gli attacchi Usa - zazoomnews : Funerali di Soleimani: marea umana. E l’Iran valuta l’uscita dall’accordo sul nucleare - #Funerali #Soleimani:… - FirenzePost : Funerali di Soleimani: marea umana. E l’Iran valuta l’uscita dall’accordo sul nucleare -