Auto in Italia - La classifica dei 20 modelli più venduti nel 2019 FOTO GALLERY (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è appena chiuso il 2019 ed è tempo di bilanci per il mercato Italiano, che registra un impercettibile incremento dello 0,3% con 1.916.320 unità immatricolate nei 12 mesi passati. Questo a fronte di un ben più performante dicembre, le cui immatricolazioni sono cresciute del 12,5% rispetto al 2018, dati dei quali vi abbiamo già fornito ampi dettagli. Ora, invece, è tempo di scoprire insieme quali sono i 20 modelli più venduti in Italia lo scorso anno, in una classifica che potete osservare nella galleria di immagini qui sopra.Qualche curiosità. Tra le vetture in lista, solo un modello è stato capace di superare (di gran lunga) le 100.000 unità, fermandosi a poco meno di 140.000 e doppiando, di fatto, la seconda classificata ferma sotto quota 59.000. La Dacia Duster costituisce una piacevole sorpresa, togliendo alla cugina Renault Clio il titolo di Auto straniera più venduta nella ... Leggi la notizia su quattroruote

