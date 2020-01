Incendi in Australia, rischio blackout per Sydney (Di sabato 4 gennaio 2020) Incendi in Australia, rischio blackout per Sydney: la più grande città dell’Australia rischierebbe seriamente di rimanere al buio. Giorni di grandissima apprensione in Australia a causa degli Incendi che stanno letteralmente devastando lo stato più popolato del Continente. E adesso anche Sydney rischia grosso: la città che accoglie da sola più di 5 milioni di … L'articolo Incendi in Australia, rischio blackout per Sydney proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

