George, la nuova foto ufficiale con la regina Elisabetta, Carlo e William (Di sabato 4 gennaio 2020) Baby George ai fornelli (per una buona causa)Baby George ai fornelli (per una buona causa)Baby George ai fornelli (per una buona causa)Dopo il video natalizio che lo ritraeva intento a preparare biscotti insieme al padre William, nonno Carlo e la bisnonna Elisabetta II, il principino George torna a posare in un ritratto ufficiale diffuso da Buckingham Palace per festeggiare l’inizio del 2020 e di una nuova decade. Realizzato da Ranald Mackechnie nella sala del trono di Buckingham Palace (lo stesso giorno del video e delle foto dei biscotti, dato che gli abiti sono gli stessi, ndr), lo scatto racchiude il presente e il futuro della monarchia britannica. Al centro, protagonista, la regina Elisabetta II, con dietro il nipote William. Alla sua destra, un imponente Carlo, che spicca su tutti. Il principe, primo in linea di successione al trono, è su un gradino, a un passo dal trono si ... Leggi la notizia su vanityfair

Atrebor78 : @BlakeUrizen @maxthegrugn1 È un doppiaggio del 2009 voluto proprio da George Lucas (dissero quelli di #Paramount) p… - Vanessa_G_97 : RT @lightsovt: Alex Albon: George e Charles sono stati i primi a congratularsi con me. essendo cresciuti insieme siamo molto amici. Magari… - idreamofadream : RT @lightsovt: Alex Albon: George e Charles sono stati i primi a congratularsi con me. essendo cresciuti insieme siamo molto amici. Magari… -