Federico Chiesa ci crede: “A Euro 2020 l’Italia può fare grandi cose” (Di sabato 4 gennaio 2020) “Mancini è un CT eccezionale, agli Europei possiamo fare grandi cose” Queste le parole che Federico Chiesa ha rilasciato ai canali ufficiali della Fiorentina e che sono state riportate dall’Ansa. “Spero di poter fare parte della spedizione, ma so che molto passa da come giocherò con la mia squadra di club” continua Chiesa. Il figlio d’arte, inoltre, ha parlato anche del nuovo proprietario della sua Fiorentina, Rocco Commisso, queste le sue dichiarazioni: “Commisso è venuto per investire e costruire un nuovo stadio, un nuovo centro sportivo e allestire un grande club: è importante non solo per la Fiorentina ma anche per tutta la Serie A e la sua crescita. Il mio augurio è che il calcio italiano torni ai livelli di quando ci giocava mio padre e ci volevano venire tutti i più grandi campioni“. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi la notizia su oasport

