Carinola, incendio in casa di riposo, morte due donne e quattro feriti (Di sabato 4 gennaio 2020) Due persone sono morte nell'incendio che si è sviluppato in un locale di una casa di riposo di Carinola, in provincia di Caserta. I Vigili del Fuoco, intervenuti in forze, hanno recuperato e portato al sicuro quattro persone, gli altri ospiti erano stati già messi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. Il rogo si sarebbe originato nella lavanderia. Leggi la notizia su napoli.fanpage

