Altri due dissidenti lasciano il Movimento 5 Stelle. Alla Camera Angiola e Rospi passano al gruppo misto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il deputato pugliese Nunzio Angiola ha lasciato oggi il gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle per passare al Gruppo Misto. “Ho deciso, con grande rammarico, di abbandonare il M5S. Il mio dissenso – ha dichiarato lo stesso parlamentare – non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dAlla presa d’atto che, chi più chi meno, i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni. La mia odierna decisione non è da porsi in connessione con quella di Altri colleghi parlamentari, come Lorenzo Fioramonti”. Stessa decisione assunta, sempre oggi, anche dal deputato grillino Gianluca Rospi (nella foto). “Lascio il M5S – ha detto Rospi – e passo al Gruppo Misto perché non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica. Ho consegnato al Presidente della ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

