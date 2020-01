Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: previsioni di oggi per tutti i segni (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 2 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata nervosa, invece, per le persone del Toro sarà rivoluzionaria. Nel dettaglio, le previsioni astrali per questa giornata di giovedì. Paolo Fox Oroscopo 2 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Vi sentite nervosi e fuori gioco per colpa dell’umore del momento. C’è un po’ di rallentamento nelle compravendite e sul lato economico. Spesso vorreste abbandonare un lavoro ma al momento non è possibile. In ogni modo, con la Luna nel segno avete un po’ di vigore in più. Toro – Spesso la vita è altalenante, a volte sentite il bisogno di non cambiare le cose che possedete e altre volte avete voglia di rivoluzionare tutto. Questo 2020 sembra proprio l’anno della rivoluzione. Molti di voi possono ... Leggi la notizia su kontrokultura

