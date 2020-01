Gaia e Camilla travolte e uccise su Corso Francia: Pietro Genovese parla per la prima volta (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ arrivato il giorno di Pietro Genovese. Oggi a Roma, il figlio del noto regista, ha raccontato la dinamica dei fatti secondo il suo punto di vista. Molto provato per quello che è successo ha provato a ricostruire i minuti drammatici durante i quali con la sua auto ha travolto e ucciso Gaia e Camilla , le due sedicenni romane che stavano attraversando la strada su Corso Francia, a pochi passi da Ponte Milvio. “Sono sconvolto e devastato per quello che è successo. Sono sinceramente provato sul piano umano“. E’ quanto ha detto, in base a quanto riferito dai suoi difensori, Pietro Genovese, il ventenne figlio del regista, agli arresti domiciliari da una settimana per il duplice omicidio stradale delle due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. LA MORTE DI Gaia E Camilla travolte SU Corso Francia: LE PAROLE DI Pietro Genovese E’ la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

