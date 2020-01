Dramma di Capodanno, 55enne uccide la figlia di 25 anni e il genero poi tenta di suicidarsi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lindita Musai, 25 anni, e suo marito, Anton, di 29 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco alla vigilia di Capodanno nella loro casa a Melbourne, in Australia, dal padre di lei. Il killer, 55 anni, ha poi rivolto la pistola verso se stesso nel tentativo di suicidarsi ma non ci è riuscito ed ora è piantonato dalle forze dell'ordine in ospedale, dove versa in condizioni critiche. Indagini in corso. Leggi la notizia su fanpage

