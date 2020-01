Sci alpino, Sofia Goggia ed un fine anno in crescita per tornare nel 2020 “Regina della velocità” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un inizio difficile e poi la svolta a St.Moritz. Si possono riassumere così i primi mesi della stagione di Sofia Goggia. Una crescita progressiva per la bergamasca, che punta ad essere una sicura protagonista nel 2020. Nel nuovo anno l’obiettivo è quello di tornare la “Regina della velocità”, conquistando almeno una delle due coppe tra discesa e super-G, senza dimenticare il gigante, specialità nella quale Goggia vuole tornare su quei livelli che le permisero di conquistare anche un bronzo mondiale. Come detto la stagione è iniziata in salita. A Soelden non è arrivata la qualifica per la seconda manche, complice anche un pettorale altissimo. L’undicesimo posto nel gigante di Killington sembrava poter essere di buon auspicio per le gare veloci di Lake Louise ed invece in Canada è finita diversamente da come ci si poteva aspettare. Il miglior risultato nella tre ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… -