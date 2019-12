Tuttosport: la corte dell’Inter a Mertens potrebbe complicare lo scambio Politano-Llorente (Di martedì 31 dicembre 2019) Non è ancora tramontata l’ipotesi di uno scambio Politano-Llorente tra Inter e Napoli. L’Inter, a quanto scrive Tuttosport, aspetta una risposta da Giroud, poi parlerà con De Laurentiis. Ma la corte che i nerazzurri stanno facendo a Dries Mertens potrebbe complicare la trattativa. Scrive il quotidiano sportivo: “A proposito di scambi, resta probabile quello Politano-Llorente con l’Inter, che però aspetta la risposta di Giroud, prima di andare a discutere con De Laurentiis. Ma il patron azzurro accetterà di sedere al tavolo della trattativa, sapendo che il club nerazzurro ha di recente contattato Mertens? Il belga ha un accordo con il Napoli fino a giugno e sul suo contratto grava una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, valida solo per un trasferimento all’estero. Clausola che potrebbe essere pagata a gennaio dal Borussia Dortmund, per prendere il belga come ... Leggi la notizia su ilnapolista

