Sci alpino, classifica Coppa del Mondo 2020: Shiffrin ha ipotecato la vittoria, sarà duello Kristoffersen-Pinturault (Di martedì 31 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di sci alpino va in vacanza e riprenderà con l’anno nuovo in quel di Zagabria (4 e 5 Gennaio), dove sono in programma due slalom. Se tra le donne c’è un’assoluta dominatrice, Mikaela Shiffrin, tra gli uomini invece la lotta alla vetta della classifica generale è apertissima, anche se tutto sembra portare ad un duello finale tra il francese Alexis Pinturault ed il norvegese Henrik Kristoffersen. Come detto, Mikaela Shiffrin sembra essere inarrestabile e l’americana è ormai proiettata verso la conquista della sua quarta sfera di cristallo. Nessuna riesce a essere polivalente come la statunitense, che ottiene punti e soprattutto vince in ogni specialità. I punti in totale sono 746 e ne ha di vantaggio ben 295 su Federica Brignone, che è la prima inseguitrice grazie ad un inizio di stagione formidabile e che l’ha vista salire sul podio sia in ... Leggi la notizia su oasport

