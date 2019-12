Emily Ratajkowski Instagram | seducente in reggiseno | «Che davanzale!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019), classe 1991, è una modella e attrice statunitense. La ragazza è diventata famosa grazie al video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke.è anche una nota influencer. Il profilodiè seguito da oltre 25 milioni di followers. Ogni giorno l’artista condivide con loro attimi della sua vita. Poche ore fa la modella si è scatta un selfie con una prospettiva decisamente particolare. Il suo “davanzale” è il punto focale dell’intera immagine. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giusto non passa di certo inosservato. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –>, foto sensuale sul letto: «Vorrei essere il cane!»inQuesta volta la bellissimasusi è davvero ...

infoitcultura : Emily Ratajkowski incontenibile: decolleté esplosivo in primo piano, Instagram è ‘bollente’ - infedeshugs : ma io non potevo nascere emily ratajkowski o kendall jenner oppure madison beer guardate che mica chiedevo tanto -