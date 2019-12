Dal centro alla periferia, una fine d’anno tra i rifiuti per le strade di Napoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) La raccolta dei rifiuti in città prosegue a rilento, anche a causa di una maggiore produzione legata ai giorni di Natale e alla massiccia presenza di turisti, con una giacenza di alcune centinaia di tonnellate. Cumuli di rifiuti davanti all’ingresso della scuola Pertini del rione Don Guanella, a Napoli: a terra, tutto intorno alle campane … L'articolo Dal centro alla periferia, una fine d’anno tra i rifiuti per le strade di Napoli proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

