Reddito di cittadinanza | 100 mila a rischio per requisiti e assenze

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono 100i beneficiari deldirevoca: tra le cause principali ci sarebbero leo imancanti. Degli oltre 422sussidiati convocati dai centri per l’impiego, infatti, sarebbero almeno 91i disertori (al primo appuntamento). Qualora non dovessero presentarsi nemmeno al secondo, inoltre, il beneficio andrebbe a decadere. Secondo quanto previsto dalla legge, infine, da gennaio 2020 la card verrà disattivata e perderanno il loro beneficio.direvoca I percettori attuali deldiin grado di lavora sono 791: tra questi, però, ci sarebbero almeno 100persone arevoca. Alcune di queste (91), infatti, hanno disertato la prima convocazione nei centri per l’impiego; altre (15), invece, non avrebbero irichiesti per beneficiare della ...

