Foggia, pestano un 16enne accusato di aver dato fuoco a un’auto: tre uomini arrestati (Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono accusati di sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali aggravate ai danni di un 16enne tre uomini di 43, 42 e 36 anni arrestati dai carabinieri di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Foggia. Nei confronti dei tre accusati è in esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura. La vendetta Secondo quanto ricostruito dai militari, la sera del 4 febbraio scorso il minorenne sarebbe stato costretto a salire in macchina con i tre uomini e condotto in un vigneto. Nel campo, mentre due di loro lo bloccavano, l’ultimo dei tre lo ha colpito violentemente con una mazza da baseball di metallo, procurandogli ferite al volto. Lo scopo degli aggressori era quello di convincere il 16enne ad ammettere di essere l’autore dell’incendio dell’autovettura di uno ... Leggi la notizia su open.online

