Governo | pochi fondi per l' istruzione | Fioramonti si è dimesso

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Aggiornamento 23:30 - Arrivano conferme da Palazzo Chigi: il Ministroha rassegnato le sue dimissioni. In pole per sostituirlo ci sarebbe Nicola Morra, attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia."si è"L'aveva promesso e a quanto pare l'ha fatto. Proprio nel giorno di Natale è scoppiato il 'caso'. Secondo l'agenzia Agi il Ministro avrebbe infatti già consegnato una lettera con le sue dimissioni al Premier Conte perché insoddisfatto dallo stanziamento diper l'previsto nella manovra. L'esponente dei 5 Stelle, già vice del leghista Marco Bussetti, avrebbe deciso di fare un passo indietro perché ilè riuscito a mettere sul piatto "solo" 2 miliardi.aveva infatti chiesto - ma sarebbe meglio dire, preteso - un nuovo investimento di almeno 3 miliardi nell', uno stanziamento da lui ritenuto ...

