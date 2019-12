Tottenham-Chelsea | cori razzisti a Rudiger | aperta un’indagine

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilha reso noto di aver aperto un’indagine, che coinvolgerà anche ile le forze dell’ordine, dopo quanto accaduto nella stracittadina persa in casa contro i Blues, per 2-0. Dopo un contrasto frae Son che ha provocato l’espulsione del sudcoreano, dagli spalti – scrive l’Ansa – si sono levati dei versi che imitavano quelli delle scimmie all’indirizzo del difensore ex Roma. L’arbitro ha interrotto la partita per alcuni minuti e per tre volte lo speaker ha dato l’annuncio che «comportamentistanno interferendo con la partita, mettendone a rischio la prosecuzione». Alla fine si è ripreso a giocare. Dopo il match è arrivato il comunicato del club vicecampione d’Europa che, dopo le scuse a, promette minuziose indagini e fa capire che, una volta individuati, i responsabili ...

