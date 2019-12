Maltempo in Costiera | Codacons contro la Regione | “Irregolare ripartizione dei fondi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiIlha pubblicato oggi sul proprio sito internet i documenti che attestano l’irregolaredeipubblici agli enti locali da parte dellaCampania, destinati alla messa in sicurezza del territorio e ad affrontare il pericolo frane ed esondazioni. Documenti che finiscono in un nuovo esposto alla Procura della Repubblica di Salerno (che già indaga attraverso il pm dott.ssa Cassaniello) per la possibile fattispecie di abuso di atti d’ufficio. “La tabella riportata all’art. 11 del Bando Regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 indica i criteri e i sub-criteri adottati per l’attribuzione del punteggio per ciascuna opera e/o infrastruttura oggetto di domanda di contributo – si legge nelle carte messe a disposizione dall’associazione – In particolare in merito al criterio Popolazione/Bacino di utenza ...

