Maltempo e vento forte in tutta Italia Morto un uomo di 62 anni a Napoli schiacciato da

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una grave ondata dista imperversando in. Nelle ultime ore, infatti, sono moltissime le segnalazioni di incidenti dovuti alle piogge copiose che hanno flagellato il Paese e soprattutto dalche sta sradicando alberi e causando molti feriti. L’incidente più grava adove undi 62da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. E’ accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L’, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62, presente dain maniera regolare sul territoriono. Risiedeva a Maddaloni (Caserta) e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la ...

