Frane Costiera | case evacuate e paesi isolati | si cerca auto a Scala

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Dramma a: una frana smossa da un enorme getto d’acqua si è staccata dal costone invadendo la strada. Si teme che vi sia almeno un’intrappolata. Poco distante alcuni terrazzamenti, le classiche infrastrutture contadine, sono stato trascinati a valle da altra colata di fango. La strada per Ravello è interrotta e il paese è isolato, così come. Altra frana tra Maiori e Minori, zona Castello Mezzacapo, un’altra ancora tra Praiano e Positano. Particolarmente critica la situazione a Maiori laddove la strada Vecchia Chiunzi è invasa da detriti e la frazione Santa Caterina è irraggiungibile e alcune persone hanno deciso di abbandonare le abitazioni, soccorse dai Volontari. Ad Atrani la foce del torrente è stata sgomberata dallein sosta. Il fiume Reginna è ai massimi livelli di portata. Anche ad Agerola, chiusa ...

