Biathlon | Inseguimento femminile Le Grand Bornand 2019 | Eckhoff non si ferma più e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tirilcontinua a insegnaree si aggiudica anche l’di Le, dove si sta disputando la terza tappa della Coppa del mondo. La ventinovenne norvegese sigla la terza vittoria consecutiva e nona in carriera (raggiungendo al secondo posto tra le atlete in attività proprio la nostra Dorothea Wierer), dominando indisturbata nonostante 2 errori al tiro con 38″ sulla “cugina” Ingrid Landmark Tandrevold, nuova leader della classifica generale. Si interrompe dunque a 28 la striscia di gare consecutive con il pettorale giallo per l’Italia nonostante una strepitosa Wierer che con un solo errore nella terza serie recupera 18 posizioni e chiude appena fuori dalla Top3 a 58″ dalla testa. Chi sale sul podio per la prima volta in carriera è la svizzera Lena Haecki, autrice di una solidissima prova al tiro col 18/20 e capace ...

IadevaiaLorenzo : Dorothea #Wierer perde con onore dopo quasi un anno il pettorale di leader della Coppa del Mondo di #biathlon. La 2… - sportface2016 : #Biathlon - I risultati dell'inseguimento di Annecy-Le Grand Bornand - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020: la graduatoria dopo ‘inseguimento di Le Grand Bornand. Johannes Boe… -