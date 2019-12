Bova: proprietario terreni Tragliatella non è a conoscenza ipotesi discarica (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Andrea Bova, presidente di Unione comitati, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in citta’” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Sulla probabile apertura di una discarica a Tragliatella. “Ho parlato con il proprietario del terreno in cui dovrebbe sorgere la discarica- ha affermato Bova- E mi ha confermato che lui non e’ assolutamente a conoscenza di questa situazione e nessuno lo ha avvertito. Lui, in forma ufficiale, non e’ stato mai avvisato. Mi ha detto di essere andato anche dal suo avvocato e di non sapere dove metter mano”. L'articolo Bova: proprietario terreni Tragliatella non è a conoscenza ipotesi discarica proviene da RomaDailyNews.

