Sci alpino | calendario e orari gare 20-23 dicembre | programma | tv e streaming Val

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di sci2019-2020 è pronta per una ricchissima serie ditra Italia e Francia. Saranno 4 giorni assolutamente da non perdere, per arrivare nel migliore dei modi al Natale. Si partirà nella giornata di venerdì 20con il supergigante maschile che aprirà la due-giorni della Val Gardena, con la discesa nella giornata successiva. Il Circo Bianco al femminile, invece, inizierà il suo weekend della Val d’Isere con il supergigante di sabato, prima della combinata nella giornata di domenica 22. Gli uomini, invece, saranno impegnati in Val Badia con l’imperdibile gigante quindi lunedì 23 toccherà al parallelo che andrà a chiudere questa prima fase di stagione. IN TV – Ledi Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport Inda Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte ...

