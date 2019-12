Il padre lo picchia | Bimbo tenta il suicidio durante le prove per la recita di Natale

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Mentre gli altri bambini provavano la propria parte per ladi, ilsi è sporto dalla finestra e si stava buttando sotto. A scuola c’era l’atmosfera spensierata delle festività natalizie. I bambini della terza elementare stavano facendo leper lache chiude l’anno solare e anticipa le due settimane a … L'articolo Illoilleper ladiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

roomspop : scusate ma cosa passa esattamente per il vostro cervello per dire “ok adesso mi invento che mio padre mi picchia“ e… - FVREEDOM : raga io sono contro la violenza ma quando inventate stronzate come quella di avere un padre violento che picchia vo… - hyipsteria : @almjx ragazza ha chiesto aiuto perché a detta sua suo padre la picchia e subisce violenza, poi mi sembra abbia det… -