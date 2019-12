Assolto con formula piena | Scarinzi riparte | “Libero e a testa alta Noi un ‘sistema’?

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiOgni persona ha il suo giorno della liberazione. Quello di Luigifa data 18 dicembre 2019. Accusato di falso e abuso d’ufficio, per lui è arrivata laassoluzione. “Il fatto non sussiste”. Le parole più dolci che un imputato potrà mai ascoltare. Fosse stata una favola, si sarebbe conclusa con “e vissero tutti felici e contenti”. Ma era un processo. E il lieto fine non cancellerà mai completamente sette anni di sofferenze. Sette anni di sospetti, di denigrazioni, di rapporti umani cambiati, di occasioni perdute. Nel mirino della magistratura era finito l’operato del settore Servizi Sociali del Comune di Benevento. Oltre a, all’epoca dei fatti (tra il 2010 e il 2012) assessore, la sentenza di assoluzione, pronunciata ieri dal collegio giudicante del Tribunale di Benevento, ha riguardato anche l’allora dirigente Annamaria Villanacci, il ...

