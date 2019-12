Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il prossimo appuntamento con i progettisti è previsto per domani, ma ladeldelsaràta nel settembre del. Il conto alla rovescia per la realizzazione dell’impianto che andrà a sostituire il vecchio Sant’Elia è stato illustrato in conferenza stampa dal presidente del club sardo Tommaso. «Dovremo limare … L'articolo: «nel

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Nuovo stadio Cagliari, Giulini: «Posa prima pietra nel 2021»: Il prossimo appuntamento con i proget… - CalcioFinanza : Nuovo stadio #Cagliari, #Giulini: «Posa della prima pietra entro il 2021» - vivere_sardegna : Calcio: Giulini, prima pietra nuovo stadio a settembre 2021 -