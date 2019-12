M5s | Paragone deferito ai probiviri per il no alla fiducia Assente all’assemblea con

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il clima dentro il Movimento 5 stelle per il caso Gianluigisi fa sempre più teso. Dopo la decisione del senatore M5s di votare contro lain Senato, il parlamentare è statoai: sarà il collegio disciplinare a valutare quale sanzione imporre, ma l’espulsione sembra esclusa perché, visti i numeri risicati, a Palazzo Madama Luigi Di Maio non può permettersi di perdere altre pedine. Intanto ieri sera, proprio mentre Beppe Grillo e Davide Casaleggio incontravano i gruppi parlamentari per un’assemblea straordinaria servita per ricompattare il gruppo, il senatore non si è presentato. Ha fatto sapere di essere a cena con alcuni attivisti e, come testimoniano alcuni scatti pubblicati su il Tempo, al tavolo con lui c’era anche l’ex deputato Alessandro Di Battista.infatti, non è un “dissidente” come un altro da poter ...

