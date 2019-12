Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | Venezia sconfitta nettamente in Francia dal Bourges

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sestainper la Reyer, che cadesul campo delle francesi delper 68-45. Le venete restano in questo modo al penultimo posto e nella prossimo turno si giocheranno uno scontro decisivo per rimanere in Europa (quinta e sesta vanno in EuroCup) contro il Gelecek Koleji Cukurova. Tra le fila delle francesi grande partita di Alexia Chartereau, miglior marcatrice dell’incontro con 20 punti, e di Elin Eldebrink (16 punti e 8 assist).paga la serata terribile al tiro di Anete Steinberga, autrice di soli due punti con 1/10 complessivo al tiro, mentre non sono bastati gli 11 punti di Jolene Anderson. Partita che si è subito messa male per, che si è trovata sotto di sette punti alla prima sirena (18-11). La musica non è cambiata anche nel secondo quarto, con le francesi in pieno controllo e che hanno allungato sul +17 ...

